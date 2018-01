“Esa vida que imaginamos”, la primera novela de Florencia Eluchans

Elisa tiene todo lo que siempre soñó en Nueva York junto a Diego, su pareja. Todo hasta el día en que su marido comienza a tener la inquietud de tener hijos, cosa impensada para ella.

En paralelo el libro se sumerge en la historia de Beth, una inglesa que sobrevivió, madre joven y sola, a la Segunda Guerra Mundial, en la asediada ciudad de Londres.

Cinco años y tres hijos después, Florencia Eluchans logró publicar esta novela titulada “Esa Vida Que Imaginamos”.

La historia se adentra en los temas de maternidad, en las relaciones de pareja y en la de la familia, sacó su segunda edición a las pocas semanas de su lanzamiento y ha estado en la lista de los más vendidos de El Mercurio.

En Duna digital conversamos con la autora quien nos hablo del desafío que significó para ella publicar su primer libro, de las temáticas exploradas y de sus próximos proyectos.

¿Por qué en tu primera novela decidiste abordar los temas de la maternidad y la vida en pareja?

Como primera novela sentía que tenía que hablar de algo mío, algo que estaba viviendo yo. Precisamente cuando me puse a escribir me embaracé de mi primer hijo, ahora tengo tres, entonces el tema del embarazo y la maternidad me acompañaron durante todo este proceso. Me di cuenta de lo importante que es la decisión de ser padres y de lo de acuerdo que hay que estar con la pareja.

En ese sentido la protagonista, Elisa, es un personaje que se contradice contigo ¿o hay algo de ella en ti?

No me siento ni remotamente cercana a Elisa, yo siempre quise tener hijos. Como a todas las personas que somos padres nos cuesta elegir el momento adecuado, siempre es el momento y nunca lo es al mismo tiempo.

La contradicción de Elisa y esa distancia que había era lo que me resultaba interesante para escribir la novela. Creo que todos estamos hechos de contradicciones. Yo embarazada escribiendo sobre una niña que no quiere tener hijos, para mí esa contradicción era precisamente era lo que me atraía.

¿Por qué te tomó cuatro años terminar esta historia?

Porque no sabía escribir, estudié otra cosa, no tenía ninguna preparación con el tema de escribir, lo hice en taller literario. Ahora que miro para atrás agradezco lo que me demoré, porque creo que el libro quedó como quedó por el trabajo que hay detrás.

¿Cuál fue tu mayor desafío?

La historia de Beth requirió mucha investigación porque el tema que toco tampoco lo conocía, me lo topé de casualidad a través de un profesor guía, periodista. Me tuve que poner a investigar y ese fue mi mayor desafío.

Encontré súper entretenido basarme en hechos reales, pero hay que instruirse, hay que leer, ver películas conversar. Y las ideas también en la escritura tienen que ir madurando. Pero para mí eso nunca fue tema, yo decía este libro se tiene que demorar lo que se demore para que resulte lo que yo quiero.

¿Por qué elegiste Nueva York y Londres como los escenarios para desarrollar tu historia?

Nueva York me parecía una ciudad entretenida, súper cosmopolita y creo que el escenario de no querer tener hijos en la ciudad se daba muy bien. En el caso de Londres fue por el hecho histórico

¿Qué sensación te deja finalizar tu libro?

Siento que se abre una etapa. Estoy muy contenta porque siento que la recepción del libro ha sido muy buena, los lectores han sido muy cariñosos.

Se saco una segunda edición al poco tiempo y ha estado en el ranking de los más vendidos en El Mercurio. Al libro le ha ido muy bien y eso obviamente es algo que te impulsa a seguir escribiendo.

Ahora estoy pensando, pololeando temas en la cabeza para ponerme a escribir en marzo.

