Dos grandes del cine protagonizarán la nueva película de Tarantino: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

Dos grandes estrellas del cine protagonizarán lo nuevo del director de Quentin Tarantino, se trata de Brad Pitt y el ganador del Oscar a Mejor Actor, Leonardo DiCaprio.

Según un comunicado publicado por The Hollywood Reporter, se llamará “Once Upon a Time in Hollywood”.

La trama del filme trata de “una historia que tiene lugar en Los Angeles en 1969, a la altura del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (DiCaprio), una ex estrella de una serie de televisión occidental, y su acróbata doble Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina muy famosa al lado… Sharon Tate“.

Aun se espera se espera la definición de la actriz que interpretará a Sharon Tate. Una de las opciones podría ser la nominada al Oscar, Margot Robbie (“Yo, Tonya”).

“Nada es oficial… Pero mataría por trabajar con él”, dijo la intérprete en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Lo nuevo de Tarantino será estrenado el 9 de agosto de 2019 en los cines de todo el mundo.