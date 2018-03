Oscar 2018: Las películas que compiten por la estatuilla

“Call me by you Name” , Lucas Guadagni

La película narra la llegada de el joven americano Oliver interpretado por Armie Hammer, a la casa de verano del profesor Perlman y su mujer Annella. El propósito de su estadía es servir como el asistente del profesor experto en arqueología clásica, sin embargo un encuentro con el hijo único de los Perlman, Elio de 17 años, interpretado por Timothée Chalamet, cambiará la vida de ambos.

“Darkest Hour”, Joe Wrigth

La cinta trata de la llegada de Winston Churchill interpretado por Gary Oldman a Primer Ministro de Reino Unido y cómo debe decidir si enfrenta o no a las tropas nazis.

“Dunkerque”, Christopher Nolan

En plena Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de británicos y tropas aliadas se encuentran rodeados por las fuerzas enemigas en la ciudad francesa de Dunkerque. Atrapados en la playa los uniformados se enfrentan a una situación imposible mientras el ejército contrario se acerca.

“Get Out”, Jordan Peele

Un hombre afroamericano visita a la familia de su novia, Chris (Daniel Kaluuya) y su novia Rose (Allison Williams) conocerá a sus futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy (Catherine Keener) y Dean (Bradley Whitford). Al principio, Chris piensa que el comportamiento “demasiado” complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasa el tiempo, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable.

“Lady Bird”, Greta Gerwing

Una joven estudiante que se hace llamar “Lady Bird” (Saoirse Ronan) se muda al norte de California para pasar allí su último año de colegio. Esta joven rebelde, tratará de encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.

“Phantom Thread”, Paul Thomas Anderson

En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) y su hermana Cyril (Lesley Manville) están a la cabeza de la moda británica. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma (Vicky Krieps), una tímida joven que se convierte en su musa y amante.

“The Post”, Steven Spielberg

En junio de 1971, los principales diarios estadounidenses., entre ellos The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaba relanzar un periódico en decadencia.

“The Shape of Wather” , Guillermo del Toro

En un laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se produce una conexión entre dos mundos. La vida de la solitaria Elisa (Sally Hawkins), trabajadora del laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto: un hombre anfibio (Doug Jones) que se encuentra ahí recluido

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” , Martin McDonagh

Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se haga justicia.