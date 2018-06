Julio: Las mujeres se toman la pantalla en Netflix

100 días de soledad (6 de julio)

El fotógrafo español José Díaz pasa cien días de soledad en una montaña remota para conectarse con la naturaleza y documentar la belleza a su alrededor.

Juegos sagrados (6 de julio)

Basada en una novela y ambientada en medio del caos de Bombay, esta serie épica explora el submundo corrupto que yace bajo el renacimiento económico de la India.

Orange is the new black (27 de julio)

Luego del motín, las chicas están rodeadas de enemigos nuevos y peligrosos y enfrentan cargos muy graves. ¡Adiós, Litchfield!

Roma: Imperio de sangre (27 de julio)

Julio César asciende para forjar una de las dinastías más importantes de la historia, pero pronto descubre que el poder ilimitado tiene un precio.

Bates Motel temporada 5 (30 de julio)

Han pasado dos años y Norman parece vivir una vida normal. Pero aún hay ideas oscuras que acechan su mente.

Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia (31 de julio)

El matrimonio de su hija fracasó, y Ricki (Meryl Streep) quiere ayudar. ¿Perdonarán sus hijos que los haya abandonado para convertirse en una estrella de rock?