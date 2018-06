Kim Gordon y Beth Ditto estarán en la nueva película de Gus Van Sant

John Callahan tiene una vida que vale la pena contar. Tras un accidente a los 21 años quedó parcialmente tetraplégico y paradógicamente, comenzó una carrera como ilustrador que lo hizo conocido por su humor negro, la simpleza de su trazo y una vida siempre al límite.

Probablemente eso inspiró al director norteamericano Gus Van Sant para hacer una película sobre este personaje, fallecido en 2010 tras una intervención para tratar las complejas escaras producto de su estado.

La película, que tiene fecha de estreno en EE.UU. para el próximo 13 de julio, lleva por título “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot” y contará con la actuación de Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black.

En el último trailer estrenado también aparecen Kim Gordon, ex integrante de la banda Sonic Youth y Beth Ditto, conocida por ser la líder y voz de la banda indie Gossip. Ambas aparecen en este trailer dando sus testimonios como miembros de una agrupación de alcohólicos anónimos, donde también participa el personaje de Callahan.

