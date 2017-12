Duna a la Carta 2017: Estos son los ganadores

Las buenas tradiciones hay que mantenerlas y este año no es la excepción. De nuestra elección de canciones que marcaron el 2017, entre artostas chilenos y grandes clásicos, ustedes eligieron y estos fueron los resultados:

Arcade Fire con “Everything now”; Roger Waters con “Smell the roses” y A-ha con “This is our home”.

Entre todos los que votaron, estos son los ganadores:

Ruth Farías se quedó con el primer premio Super Deluxe Box Set de Led Zeppelin al votar por Arcade Fire con “Everything now”.

Paolo Orozco ganó Los Beatles, historia biográfica al votar por Roger Waters con “Smell the roses”.

Sonia Roa se quedó con Springsteen: Vida y discografía al votar por A-ha con “This is our home”.