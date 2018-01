Hijo de David Bowie lanzó club de lectura en su memoria

A días del 2do aniversario de muerte del famoso cantante, David Bowie, su hijo, Duncan Jones, lanzó un compilado con las lecturas favoritas en su honor.

“Mi papá era una bestia leyendo. Uno de sus amores verdaderos eran los relatos de Peter Ackroyd sobre la historia del Reino Unido y sus ciudades. He estado sintiendo la formación de un sentido del deber de hacer una maratón literaria en tributo a papá“, indicó Jones a través de Twitter.

Alright gang! Anyone who wants to join along, we are reading Peter Ackroyd’s “Hawksmoor,” as an amuse cerveau before we get into the heavy stuff. You have until Feb 1. ❤️

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 27 de diciembre de 2017