Pareja de Dolores O’Riordan le dedicó emotivas palabras

La pareja de la fallecida cantante, Dolores O’Riordan, Olé Koretsky, manifestó su triste pesar por la partida de la vocalista de The Cranberries a través de la página oficial de su banda.

Koresky llevaba una relación de tres años con la intérprete y ambos participaban en un proyecto de banda de rock llamada D.A.R.K.

“Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido. Mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pura belleza, así como su arte y su familia”, escribió.

“Es innegable que sigue irradiando una energía especial. Pero yo me encuentro perdido. La echo mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que, en realidad, no hay sitio para mí”, finalizó el músico.

Dolores se encontraba en Londres grabando el disco debut de la agrupación, llamado “Science Agrees”, cuando fue encontrada en su pieza de hotel sin vida.

Las causas de su muerte aun están siendo investigadas, si dar pistas aun de los motivos.