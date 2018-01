The Smiths: Tres de sus integrantes se reunirán para revivir su grandes éxitos

Tres de los integrantes de la reconocida banda anteriormente liderada por Steven Morrissey, The Smiths, se reunirán para revivir sus grandes éxitos junto a la Orquesta Camerata de Manchester, en Reino Unido.

El baterista Mike Joyce, el bajista Andy Rourke y el segundo guitarrista Craig Gannon debutarán con “Classically Smiths” en junio de 2018 en Manchester, Londres y Edimburgo. Tras esto, realizaran una gira por el resto del país.

“Estoy muy emocionado de volver a tocar con Andy y Craig, e introducir una orquesta completa en la mezcla lleva esto a otro nivel”, dijo Joyce al Manchester Evening News, agregando que “habrá clásicos de Smiths en el set, pero no puedo esperar a tocar las canciones que nunca antes se habían escuchado en vivo”.

Algunas de las canciones que estan dentro del repertorio seran: “The boy with the thorn in his side”, “A Rush And A Push And The Land Is Ours” y “Please, Please, Please Let Me Get What I Want”.