Roger Waters cataloga a Thom Yorke de “pequeño imbécil, egocéntrico y narcisista”, por no apoyar su boicot cultural a Israel

A raíz del incidente vivido por Roger Waters en un concierto en Tel Aviv en 2006, donde el cantante de Pink Floyd invitó al público a hacer las paces con sus vecinos y estos reaccionaron negativamente generando confrontación, el artista se convirtió en un activo impulsor de la búsqueda de paz entre Palestina e Israel.

A modo de protesta, el cantante creó una especie de “boicot” cultural, instando a cancelar los shows artísticos en Israel.

La cantante australiana Lorde fue una de las artistas que se sumó a esta campaña, cancelando su show en la capital israelí a fines de 2017.

Sin embargo, hay músicos que han rechazado fuertemente la propuesta, contó Waters, en conversación con la Red Defensora Australiana Palestina (APAN).

Sobre el cantante de Radiohead, Thom Yorke, ,señaló “tuve un largo intercambio de correos electrónicos con él y al final me dijo ‘Está bien, abandonaré el negocio de la música, finalmente me has convencido’. Él solo estaba siendo sarcástico, es un idiota. No pudimos ni tener una conversación. Es solo un pequeño imbécil, egocéntrico y narcisista”.

Respecto a Elton John, dijo que “tocó en Sun City varias veces cuando todos los demás en el mundo estaban en contra del apartheid y pedían no ir a tocar a Sun City. El dijo ‘Sí, puedo, soy la reina’. Obviamente, a él no le importa un carajo nadie, excepto por la comunidad LGBT. Hará videos protegiendo a su pequeña área de gente, la cual sufre de violencia, pero parece ciego (a los demás). Todos somos humanos”, apuntó Waters.

Finalmente se refirió a Nick Cave. “Dame un respiro, ¿estaba realmente diciendo que su libertad de expresión estaba siendo violada? No merece una respuesta. Fui consignatario de todas las cartas que le envié. No hablé con él personalmente. No quiero hablar con él. Creo que es lamentable mencionarlo y que haya dicho ‘No quiero que Roger Waters me haga bullying. Soy músico, solo quiero tocar mi música’. ¿Qué? A donde va tocar disparan a los pies a los de jóvenes de 18 años que quieren jugar fútbol. Que no me hable de su libertad de expresión”.