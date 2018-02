Nicolas Jaar edita disco bajo un nuevo seudónimo

Publicar trabajos bajo otros nombres no es algo nuevo en Nicolas Jaar, músico chileno hijo del destacado artista nacional Alfredo Jaar y que ha hecho carrera en la escena electrónica desde Nueva York.

Así como antes lo hizo como Iva Gocheva o como Darkside (proyecto en colaboración con el norteamericano Dave Harrington), ahora sincera su nuevo seudónimo.

Y decimos sincera A.A.L. (Against All Logic) porque desde 2012 su sello Other People lleva editando música de un proyecto llamado A.A.L., el que terminó finalmente siendo él mismo y con el que ahora reúne en un primer disco formal llamado 2012-2017 un trabajo mucho más pensado para la pista de baile, que para la galería de arte, como solían ser lo editado por este verdadero niño maravilla de la música electrónica.

Aquí lo puedes disfrutar:

Foto: Pascal Montary