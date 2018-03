The Cranberries conmemoran un aniversario más agraz que dulce

Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? fue el final de un recorrido que había comenzado tres años antes cuando la banda se llamaba The Cranberry Saw Us, tenía otra vocalista y uno que otro demo en el bolsillo.

Tuvieron que pasar a The Cranberries, auditar a Dolores O’Riordan como nueva cantante, lograr un contrato con Island Records, reemplazar a su manager original por el fundador de Rough Trade y contratar a Stephen Street, productor de The Smiths.

Meses antes del estreno oficial, los irlandeses adelantaban el single “Dreams”, luego vendría el álbum y ninguno de los dos hitos logró la atención que esperaban. No fue sino hasta embarcarse en una gira como banda telonera de los ingleses Suede, que un productor de MTV los descubriría y decidiría incluir sus videos en la programación del otrora determinante canal de música. El éxito sería rotundo.

El primer single del disco que se hizo conocido fue “Linger”, el que llegó hasta el número ocho en la lista de éxitos de EE.UU, mientras que en el Reino Unido e Irlanda ascendió hasta los puestos decimocuarto y tercero, respectivamente.

Sus singles fueron reeditados encumbrándose en los rankings y el vuelo serviría para editar al año siguiente su segundo y más exitoso disco. Hoy todos estos recuerdos se tiñen de gris ante la reciente e inesperada muerte de la cantante e ícono de la banda, Dolores O’Riordan, el pasado 15 de enero a los 46 años, mientras se preparaba para iniciar nuevas sesiones de grabación en Londres.