“Easter”, el disco que sacó del underground a la más punk de todas: Patti Smith

La noche del 30 de diciembre de 1977, en el legendario club CBGB de Nueva York, Patti Smith y su banda interpretaron por primera vez la canción Because the night.

La presentación contó con la participación de quien fue el autor original de la canción, Bruce Springsteen en voces y guitarras, que finalmente decidió no incluirla en su disco “Darkness on the Edge of Town”. La obra pasó a manos de Smith -quien producía su nuevo disco en el estudio del lado- y adaptó su letra para incluirla en “Easter”, tercer álbum de su agrupación y que hoy cumple 30 años.

El single fue oficialmente estrenado un día antes del lanzamiento del disco y es considerado hasta el día de hoy como la canción más icónica de la artista. El disco se convirtió también en el despegue comercial de su propuesta, hasta ahora más ligada a la escena punk y art-rock neoyorkina.

En este trabajo se mezclan géneros como el rock, el folk y el pop, así como da cabida a sus obsesiones artísticas mezclando inspiración con referencias cristianas (partiendo por el título del disco).

El trabajo fue elogiado casi por la unanimidad de la crítica, que llenó de halagos las páginas de las revistas musicales de la época. Obviamente la nota disonante la puso Lester Bangs, mítico periodista musical de Creem y Rolling Stone, quien tras haber alabado su primer disco, “Horses”, diciendo que le había cambiado la vida, “Easter” era solo “bueno”. “Querida Patti, puedes comenzar la revolución sin mí”, sentenció el excéntrico crítico.

