Joan Baez se suma a las “giras de despedida”

¿Será que la repentina muerte de varios reconocidos artistas habrá activado las alarmas de algunos y algunas?

Como sea, el fenómeno de las giras de despedida se inició este 2018 cuando hace solo algunas semanas Elton John (70) anunció que se retira oficialmente con un tour como solo él podría hacerlo: a lo grande. Tres años y 300 presentaciones tendrá el “Yellow Brick Road tour” que comienza en septiembre próximo.

A él se sumó solo días después Paul Simon (76), quien decidió que era hora de poner fin a una carrera que se extiende por más de sesenta años (1957) y prefería hacerlo de la manera más natural posible. Otro que se sumó -aunque muy a su estilo- a esta tendencia fue el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, quien anunció una gira de despedida, pero que viene con elástico. Aseguró que no descarta seguir componiendo y produciendo, pero se acabaron los extenuantes tour mundiales.

Finalmente, la reconocida cantante Joan Baez (77) ha sido la última en sumarse al fenómeno con la gira promocional del que será su último disco (el primero en una década), llamado “Whistle Down the Wind” y que saldrá en marzo.

Con dicho tour que contempla presentaciones en Europa y EE.UU., Baez dirá adiós a seis décadas de música y activismo.

Not much longer until the release of Joan Baez’s new album, Whistle Down The Wind. The album is available on CD, gatefold vinyl and via digital services, pre-order here: https://t.co/BrKCSVFJ5c @joancbaez pic.twitter.com/A95EmR2SW6

— Proper Records (@ProperRecords) 12 de febrero de 2018