Tras siete años, Sade está de vuelta

Soldier of Love fue el último trabajo de estudio que le conocimos a Helen Folasade Adu, la nigeriana más conocida como Sade.

Tras siete años se acaba el silencio, la cantante vuelve con “Flower of the universe”, canción que será parte de la banda sonora de la película de Disney “A Wrinkle in Time”, cinta de la directora norteamericana Ava DuVernay, basada en la novela del mismo nombre que en 1962 escribiera Madeleine L’Engle.

DuVernay le solicitó a la cantante que participara en la banda sonora y, para su sorpresa, Sade dio el sí. Así lo contó la directora en un reciente tweet.

A late-night treat for all you Flowers of the Universe. My thanks to No I.D. And thank you to @SadeOfficial. You are a queen and a visionary and we love you. #WrinkleInTime https://t.co/oen0etyYFi

