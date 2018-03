Saint Etienne y So Tough: Meticulosamente casual

Tras su disco debut, el trío ingles Saint Etienne, integrado por Sarah Cracknell (quien finalmente sería firmada como la vocalista oficial de la banda), y los amigos de infancia Bob Stanley y Pete Wiggs, aprestaba su consolidación como banda indie con vocación de baile.

El segundo álbum de la banda, que hoy cumple 25 años, bien pudo haber sido un disco cargado de hits, como quería Heavenly Records, pero prefirieron un camino más sinuoso que terminó llevándolos al mismo lugar.

So Tough terminó por transformarse en el disco más exitoso de su carrera, donde se incluyeron canciones como “You’re in a bad way”, “Mario’s Cafe”, “Avenue” y “Join our club”, canción que el sello no quiso incluir en el disco y que finalmente terminó editándose como single y siendo incluido en una de las reediciones del álbum.

So Tough pretendía ser un álbum conceptual, de ahí el uso de sampleos de diálogos de TV y películas que mantiene esa referencia al romanticismo vintage tan característico de la banda. Desde su portada en la que su vocalista Sarah Cracknell posa con 6 años para su padre, hasta el tono de armónica paz y alegría que lo recorre por sus casi 50 minutos, definidos a la perfección en una reseña de hace unos años como una brumosa y luminosa mañana. Esas horas del día en que todo se ve y se siente al alcance de tu mano.