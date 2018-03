U2 reeditará en vinilo un antiguo EP y dos de sus discos

Aprovechando los buenos números en las ventas de discos alrededor el mundo, los irlandeses U2 preparar la reedición de tres trabajos para el próximo 13 de abril.

El primero es el EP de 1985 Wide Awake in America, el que incluye cuatro canciones, dos de ellas, “Bad” y “A Sort of Homecoming” grabadas en vivo y “The Three Sunrises” y “Love Comes Tumbling” que fueron parte de las sesiones del disco The Unforgettable Fire.

Además, habrá nuevas versiones de los discos Pop (1997) y de All That You Can’t Leave Behind (2000), el último gran éxito de ventas que tuvo U2, con el que consiguió #1 en varios países y que fue producido por Daniel Lanois y Brian Eno.

Más información sobre estos lanzamientos del 13 de abril, en la página de la banda.

Foto: Olaf Heine