Duran Duran, a 25 años de un disco que reinventó la rueda del pop

El sello de Duran Duran (Capitol) tenía serias dudas sobre lo nuevo de los británicos. El último disco, Liberty, si bien tuvo un buen single, como fue “Serious” no logró entusiasmar tanto.

Con lo nuevo listo, la resistencia a editarlo cedió cuando el primer single “Ordinary World”, un bombazo de canción, se filtró y todos comenzaron a hablar del retorno de una banda con una docena de años en la historia de pop.

Así fue como hace un cuarto de siglo, en febrero de 1993, se edita el séptimo disco de la banda que al igual que su trabajo debut de 1981 se llamaría Duran Duran, conocido también como The Wedding Album, ya que la portada muestra fotos de los matrimonios de los padres de los cuatro integrantes de la banda.

Al éxito del primer single “Come undone”, otra de las canciones que puso de nuevo en órbita a una banda que parecía entrar en receso y logró el éxito que solo Seven and the Ragged Tiger (disco de 1983 y que incluía joyas como “The reflex”), diez años después.