“Can’t deny me”: El nuevo tema que Pearl Jam estrenó un día antes de tocar en Chile

El lunes, la banda de Seatle Pearl Jam estrenó su último tema “Can’t deny me” a un día de realizar su séptima presentación en Chile.

A través de redes sociales, la banda liderada por Eddie Vedder lanzó este tema, que podría ser parte de un posible nuevo disco de estudio. El último álbum del grupo Lightning bolt fue estrenado el 2013.

Según sus fans, “Can’t deny me” , tema con mensaje altamente político, sería una clara manifestación contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Puedes volar más alto, más lejos, más rápido; puedes ser rico, pero no puedes negarme. No tengo nada, nada más que la voluntad de sobrevivir.No puedes controlarme y no puedes negarme”dice la canción.

Pearl Jam se presentará este martes en el Movistar Arena ante más de 18 mil fanáticos, lo cual ha sido un desafío para la productora Lotus, a cargo también de Lollapalooza, debido a que el lugar tiene solamente espacio para 15 mil asistentes.

Además, el grupo será parte del line up de Lollapalooza, festival en el que se presentarán el viernes 16 de marzo.

Escucha el nuevo tema de Pearl Jam, “Can´t deny me” aquí: