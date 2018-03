30 años de Viva Hate, el apurado debut de Morrissey

14 de marzo de 1988 y el sello inglés HMV editaba el primer álbum de Morrissey tras el quiebre definitivo de la banda The Smiths.

Sin diagnóstico cierto sobre las causas específicas, sin perjuicio de que la tensión entre Moz y Johnny Marr era insostenible, en septiembre de 1987 el cuarteto mancuniano lanzaba su último disco de estudio Strangeways, Here We Come, el favorito de la dupla.

Apenas se produce la ruptura, Morrissey comienza a trabajar en nuevo material junto al productor inglés Stephen Perry y el guitarrista de The Durutti Column Vini Reilly. Solo seis meses después de que The Smiths pasaran a la historia, su líder estrenaba 12 nuevas canciones bajo el nombre Viva Hate.

Un mes antes del lanzamiento se estrenaba el single “Suedehead”, el que rápidamente se posicionó en lo más alto de los rankings, incluso con mayor éxito que cualquiera de las canciones de The Smiths.

La recientemente desaparecida revista NME catalogó el single como “el mejor número uno que nos entregó el año 88”. Más tarde se estrenaría el single “Everyday Is Like Sunday” uno de los más populares hasta el día de hoy.