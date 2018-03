David Byrne estrena video para su single “Everybody’s Coming To My House”

Este fin de semana Santiago se llena de música a partir del viernes, cuando en el Parque O’Higgins se lleve a cabo la octava versión del Festival Lollapalooza.

Uno de los buenos shows que podremos ver, justamente el día viernes a las 18:00 en uno de los escenarios principales del festival, será el de David Byrne.

El ex Talking Heads, a sus 65 años, acaba de estrenar su décimo primer álbum de estudio que vendrá a mostrar a Chile con el show que ha estado dando desde hace unas semanas y donde incluye parte de su nuevo trabajo pero -para alegría de sus seguidores más tradicionales- está incluyendo entre 6 y 8 canciones del proyecto post punk con el que se hizo conocido a fines de los 70s.

Pero antes de eso y promocionando su nuevo disco, Byrne acaba de estrenar un video para su single “Everybody’s Coming To My House” donde la canción es interpretada en el living de una casa a manos de un coro del Detroit School of Arts y que -mientras esperamos su show del viernes- puedes ver acá.