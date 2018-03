Líder de The Who anuncia nuevo álbum y estrena el single que le da nombre

Robert Daltrey (70) cumplirá pronto 60 años haciendo música. Desde sus comienzos con The Who a su carrera solista que comenzara hace casi medio siglo.

Ahora, y tras 16 años sin sacar un disco -el último fue Rocks in the Head (1992)-, Daltrey anuncia su noveno trabajo en solitario con As Long As I Have You, disco que saldrá el próximo 1 de junio y será producido por Dave Eringa.

El álbum, que contiene 11 canciones, fue compuesto y producido durante la gira de Daltrey en la que junto a Pete Townshed (guitarra de The Who), celebraban los 50 años de la banda inglesa autora de “My Generation”.

El primer adelanto de este nuevo trabajo es el single que le da nombre al disco: “As Long As I Have You”: