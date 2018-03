Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers: Los platos fuertes de Lollapalooza 2018

Este domingo se vivió la tercera jornada en el Parque O’Higgins de Lollapalooza que no solo tuvo éxitos, también sorpresas.

Día 1: Pearl Jam y Los Jaivas deleitaron

Al cierre del primer viernes en que se realiza Lollapalooza Chile, el grupo de Eddie Vedder ocupó la explanada del Parque O’Higgins con 80 mil personas que corearon atentas “Rockin’ in the free world”.

Pero lo que sorprendió, fue cuando en medio de un show macizo, Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, criticó al Presidente estadounidense por la falsa alarma nuclear que recibieron los habitantes de Hawái a comienzos de año. En menos de tres horas, usó una máscara del mandatario y se despidió de Chile con “Yellow ledbetter”.

En cuanto a la música chilena destacó la presentación de Los Jaivas, que se lucieron con su álbum Alturas de Machu Picchu.

Día 2: Red Hot Chili Peppers se reivindica con el público chileno

La segunda jornada de Lollapalooza 2018 tuvo como show principal a Red Hot Chili Peppers.

Los californianos fueron los encargados del fin de fiesta de la segunda noche del festival. A través de un repaso que incluyó los puntos más altos de su carrera, sacudieron a los más de cien mil presentes y demostraron su plena vigencia.

Pero quien también se transformó en un plato fuerte durante la segunda jornada fue Mon Laferte.

La intérprete de “Amarrame” congregó a más de 80 mil personas en el VTR Stage, donde aprovechó de alegar contra la producción, enviar un mensaje a favor de la migración e incluso, se dio el tiempo de bailar varias piezas de cueca.

Día 3: The Killers cierra la fiesta

El festival fundado por Perry Farrell en los 90 arrojó un balance positivo luego de la artista Lana del Rey y el conjunto de indie rock The Killers cerraran la noche.

La banda oriunda de Las Vegas desató la euforia de sus fanáticos durante casi dos horas con un concierto en el que ofrecieron cada uno de sus canciones.

Si el comienzo fue contundente, el cierre no tuvo nada que envidiarle. Culminando, llegaron las canciones que todo el Parque O’Higgins quería cantar: “The Calling”, “When you were young” y una magistral versión de “Mr. Brightside”.