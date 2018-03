Elvis Costello musicaliza un inédito poema de Johnny Cash

Para este otoño está planificado el arribo de Johnny Cash. Forever Words, disco que incluye colaboraciones de otros artistas interpretando poemas inéditos del artista.

Ya se pudo escuchar lo que dejó el fallecido Chris Cornell con “You Never Knew My Mind”, adelanto al que ahora se suma “I’ll Still Love You“, otro poema, esta vez musicalizado e interpretado por Elvis Costello.

Escúchalo aquí

El disco será estrenado el 6 de abril vía Legacy Recordings. Acá se puede ver un trailer de lo que será este nuevo trabajo sobre la basta obra de Johnny Cash.