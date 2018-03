Pulse de Pink Floyd tendrá su primera reedición en más de 20 años

Entre julio y octubre de 1994, Pink Floyd hizo la parte final del Division Bell, el que sería su última gira como banda y que incluía a David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright.

Durante esas fechas en Europa y el Earls Court de Londres, se grabarían las canciones que un año más tarde formarían parte de Pulse, disco doble en vivo donde la banda inglesa interpreta el disco The Dark Side of the Moon en su totalidad, además de varios de sus clásicos, incluido el single “Astronomy Domine”, canción escrita por Syd Barrett y que no tocaban en vivo desde los 70s.

Este 18 de mayo, más de 20 años después de su edición original, el sello Legacy será el encargado se hacer la primera reedición del disco en formato vinilo, CD y digital a partir de los master originales que fueron trabajados por sus productores James Guthrie, Joel Plante y Bernie Grundman.