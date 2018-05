Morrissey cumple años con una fantaticada divida entre el amor y el odio

Un genio, un pelotudo, un poeta o un fascista. En la última década, Steven Patrick Morrissey, ex líder de la banda mancuniana The Smiths y quien cumple hoy 59 años, ha hecho más noticias por sus opiniones antes que por su música. Esto, mientras intenta mantenerse vigente sobre el escenario, editando el año pasado su último disco a la fecha, Low in High School.

Abierta está la discusión sobre qué tan en serio deben ser tomados en cuenta los dichos de un artista cuando escapan a su oficio. Nadie dice que Moz no debería opinar de política, por ejemplo. Lo ha hecho desde sus primeros trabajos criticando y apuntando al poder en los cuatro discos de The Smiths. Continuó haciéndolo durante su carrera en solitario, pero sus últimas entrevistas han sido caldo de cultivo para apuntarlo a él por opiniones que cuando no han sido derechamente racistas o fascistas, rayan en una excentricidad a la que poca explicación puede dársele en pleno 2018.

Como sea, el legado musical, la profundidad de sus letras, verdaderos salvavidas para una generación que no comulgaba con el punk, sus pródigos restos o el glam que comenzaba a tomarse en dial inglés, sirvieron a muchos para saber que en la soledad de tu cuarto y la complicidad de tus audífonos también había refugio, porque escuchabas a alguien cantarle a la tristeza y la cotidiana frustración de la diferencia, en una época donde lo único importante pareciera ser encajar.

Con sus luces y sombras, hoy celebramos a uno de los letristas más importante de nuestros tiempos. Cuatro discos de estudio junto a The Smiths y casi una docena de producciones en solitario hablan por si mismos.

Las entrevistas, dejémoslas para que arda Twitter. Felicidades Moz.