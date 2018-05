James Blake comparte una nueva canción en la que colabora con Mount Kimbie

En enero, el músico y productor inglés James Blake editó “If the Car Beside You Moves Ahead”, un track donde volvía románticamente a esas bases más bien experimentales tan características de su primer trabajo homónimo. Ese era el último track que le conocíamos hasta ahora.

“Don’t miss it” se llama lo nuevo, editado ayer, y cuenta con la colaboración del también inglés Dominic Maker, una de las mitades del proyecto musical Mount Kimbie.

Esta no es la primera vez que trabajan juntos. Ya en septiembre de 2017, el dúo editó su tercer disco Love What Survives, en que justamente colabora James Blake para la canción “We Go Home Together”.

El nuevo single, se suma a otras colaboraciones que ha estado realizando con artistas como André 3000, Kendrick Lamar y Oneohtrix Point Never.

No se ha confirmado que haya un nuevo álbum en el horizonte, continuador del gran The Colour In Anything de 2016, pero por mientras, escucha acá “Don’t miss it”:

Foto: Interview