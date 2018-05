Father John Misty estrenó nueva canción en vivo

El norteamericano Josh Tillman, más conocido por su alias musical Father John Misty, estrenará este viernes su cuarto disco God’s Favorite Customer vía Sub Pop Records.

Parte del elenco de canciones que componen este nuevo trabajo es la canción “Please don’t die”, canción que estrenó este fin de semana que pasó en Belfast durante su presentación en el Biggest Weekend Festival, donde se presentó junto a la orquesta de Ulster.

Este estreno se suma a los singles ya adelantados “Mr. Tillman”, “Just Dumb Enough to Try” y “Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All”. Además esta semana que pasó se confirmó la visita de Tillman a Argentina para el próximo 29 de agosto en lo que sería parte de una gira latinoamericana de la que todavía estamos esperando detalles, específicamente si la gira incluirá Chile.

Escucha acá “Please don’t die: