A 35 años del más importante viaje de George Harrison

La canción “Give Me Love (Give Me Peace on Earth)” fue el primer single del cuarto disco del ex Beatles George Harrison.

A solo 3 años de la ruptura definitiva, Harrison había puesto toda su energía en sacar de adentro lo acumulado durante años en su rol de un músico con un perfil mucho más bajo que sus compañeros (al menos, John y Paul).

El talento musical en términos de composiciones y letras era indiscutido, pero Harrison no había tenido la oportunidad ni -muchas veces- el coraje de ponerlo sobre la mesa en sus tiempos de los Four Fav. All Things Must Pass, tercer álbum y el primero tras el quiebre, sirvió como un especie de ejercicio catártico para posicionarse de inmediato como uno de los más reconocidos talentos del rock mundial. A eso le siguió su iniciativa de concierto en Bangladesh, que además lo convirtió en un importante activista.

Living in the Material World es más bien un viaje interno, resultado de un agotamiento por el protagonismo que había conseguido como músico. Sin letras comprometidas con las distintas batallas de la sociedad y el mundo. “Give Me Love (Give Me Peace on Earth)”, su principal himno, sería la principal carta de presentación de un viaje interno que no requirió la compleja trama de arreglos y músicos de estudio como su trabajo anterior.

Este es un ejercicio de humanidad y humildad de quien debía y quería ser solo un humano más responsable:

Foto: Michael Putland/Getty Images