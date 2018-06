21 años sin Jeff Buckley

Un 29 de mayo de 1977 el cantautor de rock folk, Jeff Buckley dejó de existir. Tenía 30 años y un trágico accidente en el Río Wolf en Tennesse terminó con la vida de Buckley, quien en su corta carrera musical fue alabado por la crítica y por otros músicos como Bob Dylan, Paul McCartney y Thom Yorke, entre otros.

El único disco que vio la luz de Jeff Buckley fue Grace, el que se editó en 1994, compuesto por 10 canciones. Luego de su muerte se han publicado otros tres discos con grabaciones en vivo y un álbum con varios de sus demos que grabó antes de morir y que son parte de Sketches for My Sweetheart the Drunk.

Reconocido por su don en los covers, el de “Hallelujah” de Leonard Cohen es uno de sus más aplaudidos y lo puedes escuchar aquí, en la selección que hicimos a 21 años de su muerte: