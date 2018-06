Gorillaz anuncia nuevo disco y adelanta dos de sus canciones

El pasado 20 de marzo el show de Gorillaz en Chile tuvo algo especial. Damon Albarn anunciaba durante el día que el sexto disco de la banda animada estaba en camino y más tarde, en su show estrenó mundialmente la canción “Hollywood”. Chile escuchaba la buena noticia antes que todos y en primera fila.

La semana pasada, se anunciaría oficialmente que el próximo trabajo se llamaría The Now Now y tendría fecha de salida el 29 de junio. Ayer, finalmente, la banda estrenó dos canciones más, “Humility”, en la que participa el ícono del jazz y el sol George Benson, junto a un video animado que incluye la participación de Jack Black (en carne y hueso) y “Lake Zurich”, una instrumental.

Junto a las canciones, adelantaron varias fechas europeas y norteamericanas de lo que será su gira promocional, junto con confirmar que su festival Demon Dayz se realizará nuevamente y tendrá lugar en Los Angeles.

Escucha acá “Humility”

Y “Lake Zurich”