Beth Orton colabora con los Chemical Brothers versionando a Tim Buckley

El trabajo en conjunto entre la inglesa Beth Orton y el dúo electrónico Chemical Brothers, integrado por Tom Rowlands y Ed Simons, data de mediados de los 90’s cuando juntos grabaron las canciones “Alive Alone” y “One Too Many Mornings”, donde Orton colabora con voces, todo para el disco debut de la dupla, Exit Planet Dust de 1995.

Ahora y sin razón aparente, sale a la luz una inédita colaboración del trío, probablemente grabada durante los mismos tiempos de trabajo en conjunto, esta vez con una versión de “I Never Asked to Be Your Mountain” editado por Tim Buckley en 1967 como parte de su segundo disco Goodbye and Hello.

Escúchala acá: