Nick Cave invitó a Kylie Minogue a cantar “Where The Wild Roses Grow”

“Where The Wild Roses Grow” es una de las principales canciones del noveno disco de Nick Cave and The Bad Seed, Murder Ballads, editado en 1996. En él, el australiano canta con su compatriota Kylie Minogue, convirtiendo la colaboración en uno de sus éxitos comerciales más transversales.

Según el propio Cave ha confesado, tras años obsesionado con la cantante, compuso varias canciones pensando en ella, pero no fue sino hasta que tuvo “Where The Wild Roses Grow” entre su manos, que tuvo sentido presentársela. La canción es un diálogo entre un asesino y su víctima (tomada de una canción folclórica).

Este domingo, durante el show que Nick Cave y su banda, dieron en el festival All Points East en el Victoria Park de Londres, Kylie Minogue fue invitada al escenario a cantar la canción.

Momento que puedes ver acá: