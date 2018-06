Show sinfónico trae a Chile a Rick Wakeman

Un homenaje a David Bowie es el que abre el show que trae a Rick Wakeman a Chile en una faceta no vista cuando estaba el teclado de Yes.

Con músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, Wkeman deja de lado el rock progresivo para darle un giro a sus clásicos como “Journey To The Centre Of The Earth”, “The Myths And Legends Of King Arthur And The Knights Of The Round Table” y “The Six Wives of Henry VIII”; además de covers, como el que hace de “Life on Mars?” de Bowie relatando la historia musical y de amistad que construyó con el Duque Blanco.

El foco del concierto estará en su último disco, Piano portraits (2017), donde lo docto y lo popular se unen a la perfección.

Las entradas ya están a la venta en Puntoticket y los precios van desde los $ 24.500 hasta los $ 106.700.