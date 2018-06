Gorillaz estrena “Sorcererz”, nuevo single de su próximo álbum

The Now Now, el nuevo disco de la banda virtual dirigida por Damon Albarn, Gorillaz, que se estrena el próximo 29 de junio y desde su anuncio oficial no han parado las novedades.

La última se llama “Sorcererz” y es el tercer adelanto -muy en clave synth-funk- oficial del álbum.

La banda animada ya había estrenado oficialmente “Lake Zurich” y “Humility” y el viernes pasado, en el festival Rock Im Park que se realiza en Nuremberg, Alemania, también tocaron las canciones “Tranz”, “Magic City” y “Souk Eye”.

Escucha el nuevo estreno acá: