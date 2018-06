Led Zeppelin celebra sus 50 años de carrera editando un libro

Lo que parecía imposible sucedió este fin de semana: la reunión de los miembros originales de Led Zeppelin. Sin embargo la razón de la reunión no fue -en rigor- musical, sino más bien editorial.

En agosto se cumplen 50 años desde que Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham tocaron juntos por primera vez en una librería de Gerrard Street, en Londres.

Esta es la efeméride que celebrarán en octubre cuando la editorial Reel Art Press edite un libro de más de 400 páginas de ilustraciones y fotografías inéditas para conmemorar medio siglo de carrera musical, durante la cual editaron nueve discos de estudio, el primero en 1969 y último de ellos, Coda, en 1982.

Photo: John Paul Jones, Robert Plant and Jimmy Page photographed in May 2018 with their working draft of the book “Led Zeppelin By Led Zeppelin”. Published in Oct. by @ReelArtPress to celebrate fifty years since the formation of the band. Pre-order here: https://t.co/kMdbJEDy2x pic.twitter.com/3GnYcfMt4p

— Led Zeppelin (@ledzeppelin) June 8, 2018