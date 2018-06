Robbie Williams protagonizará la apertura de la Copa Mundial Rusia 2018

Robbie Williams -un reconocido fan del fútbol- parece estar más vigente que nunca.

A su esperado retorno a Chile, que tendrá lugar el próximo lunes 5 de noviembre en el Movistar Arena, ahora se suma su incorporación como una de las atracciones artísticas que tendrá la apertura del Mundial de Fútbol FIFA 2018 este jueves 14 de junio desde las 09:30 AM (hora de Chile), desde el estadio Luzhniki de Moscú, justo antes de que el equipo dueño de casa se enfrente a la selección de Arabia Saudita.

El show, probablemente, será algo parecido a lo que veremos en Chile como parte de su “The Heavy Entertainment Show” en el que promociona el disco -el undécimo en casi treinta años de carrera- del mismo nombre, editado a fines de 2016.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018