Spiritualized anuncia su primer disco en 6 años y adelanta canciones

En 2012, Spiritualized, la banda inglesa de space rock que comanda Jason Pierce, editó su último trabajo de estudio llamado Sweet Heart Sweet Light, disco en el que tuvo que trabajar sometido a una quimioterapia, sin darse a conocer detalles sobre su estado de salud. De ahí en adelante, la vida de Pierce ha sido más bien recogida y silenciosa.

Ayer nos enteramos que este periodo ha sido, sin embargo, pródigo en novedades, ya que el artista se refugió en su hogar del Este de Londres para trabajar en And Nothing Hurt, el nuevo disco de su banda Spiritualized, el que no ha estado exento de dificultades, debido al estado de salud de Pierce, pero finalmente dice estar bien y trabajando.

El nuevo disco saldrá el 7 de septiembre y como adelanto ya se pueden escuchar dos canciones: “I’m your man”, que cuenta con un video dirigido por Juiette Larthe y “A perfect miracle”.

“I’m your man”