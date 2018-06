Death Cab for Cutie anuncia disco y adelanta su primer single

Hoy miércoles, la banda norteamericana Death Cab for Cutie, anunció oficialmente que estará editando su noveno disco, continuador de Kintsugi (2015) y que llevará por titulo Thank You For Today.

El disco será editado vía Atlantic Records y será el aperitivo perfecto para el debut que el grupo liderado por Ben Gibbard en nuestro país el sábado 10 de noviembre como cabeza de cartel de la octava edición del festival Fauna Primavera.

Para este anuncio, también se incluyó el estreno del que será el primer single del nuevo álbum. Se trata de la canción “Gold Rush” y es el primer trabajo en estudio donde podemos escuchar a la banda sin su tradicional guitarrista Chris Walla, quien dejó la agrupación en 2014, tras las sesiones de grabación de su último disco.