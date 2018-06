Soundtrack de Call Me By Your Name tendrá edición especial en vinilo

“Call Me By Your Name” fue sin duda una de las películas más comentadas desde su estreno a fines del 2017.

La película dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, no solo ha cosechado grandes críticas por su cinematografía, sino también por su cuidada banda sonora.

El soundtrack, que fue estrenado el noviembre pasado, cuenta con colaboraciones de The Psychedelic Furs, Franco Battiato, Loredana Bertè, Bandolero, Giorgio Moroder, Joe Esposito, y F. R. David, así como composiciones originales de John Adams, Erik Satie, Ryuichi Sakamoto, Johann Sebastian Bach, y Maurice Ravel.

El sello Music on Vinyl prepara para agosto una re-impresión del disco que tendrá dos vinilos disponibles solo con 7.777 unidades, edición que se llamará “in Peach Harvest season”, ya que estará impresa en vinilo color durazno e incluso con esencia de la fruta.

¿Quieres saber más? Todo aquí. Toda la info se puede encontrar acá.

Por si aún no has visto la película, aquí el trailer: