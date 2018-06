“Fire Flies” es el cuarto adelanto oficial del nuevo disco de los ingleses Gorillaz. The Now Now, sexto disco de la banda que lidera Damon Albarn, tiene fecha de salida para el próximo 29 de junio vía Warner.

A las ya estrenadas “Lake Zurich” “Sorcererz” y “Humility”, ahora se suma “Fire Flies”.

La puedes escuchar acá: