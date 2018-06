Hija de Chris Cornell publicó un cover junto a su fallecido padre

Chris Cornell no es solo un artista extrañado por sus seguidores, sino también un padre extrañado por su hija, Toni, de 13 años, quien hace algunos años grabó junto a su padre, voz y líder de Soundgarden quien murió en mayo del año pasado.

Para recordar a su padre, Toni Cornell publicó en la cuenta de YouTube de su padre el dueto junto a unas sentidas palabras, recordando el especial vínculo que tenían y lo mucho que ella lo extraña:

“Daddy, I love you and miss you so much. You were the best father anyone could ask for. Our relationship was so special, and you were always there for me. You gave me courage when I didn’t have any. You believed in me when I didn’t. I miss your love everyday. Recording this song with you was a special and amazing experience I wish I could repeat 100 times over and I know you would too. Happy Father’s Day daddy, nothing compares to you”.