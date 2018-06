Elvis Costello anuncia nuevo disco con The Impostors

En 2002 se produce el quiebre de Costello con su banda The Attractions, lo que lo urge a dar con una nueva serie de colaboradores. En este proceso, se une a Steve Nieve, Pete Thomas, y Davey Faragher para formar The Impostors, su nueva banda de apoyo, con los que ha editado cuatro discos a la fecha.

A la fecha, porque acaba de anunciar el que será el quinto disco junto a los impostores. Sin contar todavía el nombre del álbum ni la fecha cierta de su estreno, lo que sí aseguró Costello es que el nuevo trabajo tendrá tour promocional, que comienza el 2 de noviembre y se llamará “Look Now And Then…It’s Elvis Costello & The Imposters”.

Esperamos pronto tener más novedades sobre este nuevo trabajo del incombustible Elvis Costello.

Aquí un poco de su música para esperar más felices: