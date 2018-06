St. Vincent estrena video para su single “Fast slow disco”

En octubre del año pasado, la tejana Annie Clark, más conocida como St. Vincent, estrenó su quinto disco, Masseduction. Entre sus canciones, estaba “Slow disco”, una canción escrita junto a la también cantante Joy Williams.

Desde un inicio, St. Vincent habría quedado con la idea de que esta canción podría haber sonado de forma distinta y puso las piezas en orden para darle ese giro y hace algunos días el single se estrenó oficialmente, pero reversionado. “Fast slow disco” tomó vida propia y ahora tiene video, dirigido por Zev Deans.

