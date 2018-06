Ya puedes escuchar cinco nuevas canciones de Deerhunter

Why Hasn’t Everything Already Disappeared? es el nombre del octavo disco de estudio de la banda norteamericana Deerhunter.

No tiene fecha de estreno todavía. De hecho, en una jugada novedosa, durante su actual gira que comenzó en mayo (y que lo traerá por primera vez a Chile) está editando un casete llamado Double Dream of Spring (2018) algo que no sabemos si podemos llamar “álbum” propiamente tal, y que solo se distribuye en este nostálgico (pero reinventado) formato. No hay vinilo. No hay streaming. Solo un casete con música instrumental en su mayoría.

De ahí que los actuales shows en vivo incluyan nuevo material, da a entender que este es parte del que será el continuador y octavo álbum, de Fading Frontier, que la banda editara en 2015.

Parte de esas presentaciones en vivo han salido a la luz, específicamente, registro de un show que dieron en los Países Bajos el pasado 8 de junio, donde Bradford Cox y su banda interpretan “Detournement”, “Futurism”, “What Happens to People”, “Death in Midsummer” y “No One’s Sleeping”.

Escúchalas acá: