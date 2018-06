Paul McCartney se subió al Carpool Karaoke con James Corden

Quizás uno de los mejores formatos televisivos que existen actualmente e ideal para transformarse en una pieza de video que haga arder las redes sociales a punta de likes y shares es el Carpool Karaoke, sección del programa “The Late Late Show” que conduce el actor inglés James Corden y que se transmite por la señal de la cadena norteamericana CBS.

En su último episodio contó con la participación nada menos que del ex Beatle, Paul McCartney. Todo grabado en Liverpool, ciudad natal de Macca, y es donde Corden y su invitado recorren parte de la ciudad cantando éxitos como “Drive my car” o “Let it be”.

Todo esto con el anuncio fresco de que Sir Paul editará el décimo séptimo álbum de su carrera, Egypt Station, el que saldrá el 7 de septiembre vía Capitol Records.

Mira acá el Carpool Karaoke de Paul McCartney junto a James Corden: