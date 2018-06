Morrissey regresa a Chile: Esto es todo lo que no tienes que hacer en los conciertos de “Moz”

Este martes el cantante británico Morrissey anunció su gira por Sudamérica, la que tendrá dos fechas en Chile. El “Pope of Mope” se presentará en el país primero en el Gran Arena Monticello el 14 de diciembre y luego en el Movistar Arena el 15 de diciembre.

LATIN AMERICA TOUR 2018. Tickets on sale this Friday for all dates except Paraguay (on sale July 6th). pic.twitter.com/CXt8nOPPwb

— Morrissey (@officialmoz) 25 de junio de 2018