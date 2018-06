Sale a la luz canción inédita de Radiohead, grabada durante una prueba de sonido

Los seguidores de la banda la han llamado “Come to your senses” y se trata de una grabación hecha durante la prueba de sonido de un concierto que Radiohead se aprestaba a dar en la ciudad de Berkeley, California, el 24 de junio de 2006.

Durante aquel tiempo, Radiohead se presentaba en vivo sin promocionar un disco. Hail to the Thief había salido 3 años antes y la mayoría de las nuevas canciones en las que la banda estaba trabajando, estaban pensadas para incorporarse en In Rainbows que saldría poco más de un año después.

Sin embargo “Come to your senses” no fue incluida ahí. Ni ahí, ni en ninguna parte, porque hasta el día de hoy se encuentra inédita, siendo este el único registro que se conoce de la canción.

Son 7 minutos que valen la pena: