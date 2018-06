La legendaria banda The Kinks anuncia su reunión

“Es el momento preciso para hacerlo”. Así explico Ray Davies, fundador de los Kinks, el anuncio de que tres de sus cuatro integrantes originales, Ray, su hermano Dave y Mick Avory, baterista que dejó la banda en 1984, volverán a reunirse para componer un nuevo disco y hasta presentarse en vivo.

La banda nace en 1963 junto al bajista Pete Quaife, quien dejó la agrupación definitivamente en 1969 y falleció en 2010. El último disco de The Kinks, To The Bone, es de 1994 y desde 1996, los hermanos Davies decidieron seguir carreras por separado en una tensión que duró hasta este año, en que decidieron volver a trabajar juntos.

The Kinks se mantuvieron activos por 32 años, hasta 1996 y durante ese periodo editaron 24 discos de estudio, transformándose en una de las agrupaciones más importantes de la escena rock mundial y referente para varias generaciones de músicos.

Por ahora no hay fechas comprometidas, pero seguro pronto habrá novedades.