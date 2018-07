Escucha High as Hope, el cuarto disco de Florence & The Machine

El proyecto musical de la inglesa Florence Welch no la tiene fácil. Sus tres discos anteriores han logrado escalar hasta el Nº 1 de los charts británicos. Y su última producción How Big, How Blue, How Beautiful, de 2015, hizo lo propio con el apetecido ranking de la Billboard.

Por esto, las expectativas con High as Hope no son menores. Se trata del cuarto álbum de estudio de Florence & The Machine, editado hoy vía Virgin Records y del que ya habíamos podido escuchar los singles “Sky Full of Song”, estrenado en abril y “Hunger”, lanzado el mes pasado.

High as Hope tiene 10 canciones, entre las que destaca “Patricia”, un homenaje a la legendaria Patti Smith, una de las principales inspiraciones de Welch.

Lo puedes escuchar acá: